הנשיא טראמפ דן עם יועציו הבכירים לגבי מי יחליף אותו כמועמד הרפובליקני לנשיאות ב-2028 | השמות ה"חמים" הם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס או שר החוץ מרקו רוביו | הספקולציות סביב מרוץ מאחורי הקלעים לעמדת היורש התגברו בשבועות האחרונים, כאשר שני הבכירים נעים יותר ויותר לעבר אור הזרקורים (בעולם)
איל ההון אילון מאסק עצר במידה מסוימת את תוכניותיו להקים מפלגה שלישית בארצות הברית | מנכ"ל טסלה אמר לסביבתו שהוא רוצה להתמקד בעסקיו והחברות בבעלותו וכי הוא לא בטוח שהוא רוצה לדחוק הצידה רפובליקנים חזקים אחרים, כמו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס (בעולם)