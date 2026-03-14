חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
המוסכמה המדעית הישנה, לפיה המוח מגיע לבשלות מלאה בגיל 25, מתנפצת אל מול נתונים חדשים | הגילוי כי תהליכי החיווט והבנייה בקליפת המוח נמשכים עמוק אל תוך העשור הרביעי לחיים, צפוי להשפיע על תחומים רבים - מהתמודדות עם התמכרויות ועד למדיניות חברתית וחקיקה (בריאות)
במקום רק לפנטז על הצלחה, המצליחנים הגדולים ביותר רותמים כוח פסיכולוגי עמוק וחזק הרבה יותר: "שנאת ההפסד" | כך תשתמשו ב"לוח האנטי-חזון" ובפחד מכישלון כדי להזניק את המוטיבציה שלכם לגבהים חדשים (פסיכולוגיה)
מהחיוך הראשון של תינוק ועד הבדיחות המילוליות בגיל הגן - חוש ההומור מתפתח בצעדים ברורים, ומשמש הרבה מעבר לשעשוע | מחקרים עדכניים מגלים כי צחוק הוא לא רק תגובה משחררת אלא כלי קוגניטיבי, חברתי ורגשי שמסייע לילדים להבין את העולם, לפתח יצירתיות וליצור קשרים | הצחוק הילדי חושף את היסודות שמרכיבים את האנושיות שלנו, ומזכיר שגם בלמידה הכי רצינית מסתתרת קריצה שובבה (פסיכולוגיה)
חוקרים מבריטניה והונג קונג הצליחו לעקוב אחר תהליך נדיר בעוצמתו - שינוי טמפרטורה והארה של כוכב גוסס בלב הערפילית IC418, המכונה "ערפילית הספירוגרף" | לראשונה אי־פעם נמדדה ההשתנות של כוכב טיפוסי בקצב מהיר כל כך - גם באופן שמערער את המודלים התיאורטיים הקיימים על חיי הכוכבים | הממצאים, שנמשכו על פני יותר ממאה של תצפיות - מאז עידן הוויקטוריאנים ועד טכנולוגיות CCD עכשוויות - מציבים אתגר לאסטרונומים: כיצד ייתכן שכוכב קטן יחסית משנה את פניו בזמן כה קצר, אך לא לפי החיזויים הידועים (בעולם)