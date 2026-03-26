טיסה שגרתית של חברת SAS, שהמריאה מסטוקהולם למלאגה, נאלצה בסוף השבוע להסתובב חזרה בשל עכבר נמצא על המטוס | לאחר הנחיתה, המטוס הושבת כדי שהמהנדסים יסלקו את המכרסם | הנוסעים עצמם נאלצו לשבת בטיסה במשך שלוש שעות, רק כדי לחזור ליעד ממנו יצאו (תעופה)
בפעם הראשונה, חוקרים מהמכון הסיני למדעי החלל הצליחו להשלים מחזור ניסוי מלא הכולל שהייה של יונקים בחלל, חזרה לכדור הארץ ולידה תקינה | הניסוי פותח צוהר להבנת ההשפעות של מיקרו־כבידה על פוריות והתפתחות יונקים - צעד חשוב בדרך להתיישבות ממושכת של בני אדם מעבר לכדור הארץ (מדע, עולם החי)