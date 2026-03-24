בישראל מעריכים שיידרשו לפחות שלושה שבועות נוספים עד חודש כדי להשלים את השמדת בנק המטרות באיראן | בינתיים, חיל האוויר פועל בקצב מסחרר, ממוצע של כ-500 תקיפות ביום, על מנת להספיק כמה שיותר אם הנשיא טראמפ יחליט לעצור | הרמטכ"ל אמר היום כי "זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח" (שאגת הארי)
שרת התחבורה רגב הודיעה היום, כי תחנות הרכבת בתל אביב יחלו לחזור לשגרה כבר במהלך תחילת השבוע הבא | "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים, נקדים את החזרת הרכבות לתפקודן" (תחבורה)