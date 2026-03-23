ברוב התרגשות חגגו תושבי חיפה מעמד הכנסת 'ספר תורה' חדש אל היכל ביהמ"ד 'קהל חסידים' המפורסם בזהירותו המופלגת באיסור דיבור בתפילה, נדבת הרב אברהם אהרן פרנקל מהעיר ביתר • לפני המעמד נהרו רבנים ואדמו"רים לכתוב אותיות אחרונות בספר • האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר את המעמד והרעיף ברכות לרוב על התורם והקהל שחגגו את כבודה של תורה (חרדים)
תחת הכותרת "הָיִינוּ כְּחֹלְמִים" ובין קירות בטון חשופים נערך השבוע הדינר להשלמת בניין 'יחל ישראל' של קהילת 'קהל חסידים' בפ"ת | הקהילה שהוקמה לפני 18 שנה הופכת חזון למציאות בהקמת משכן קבע לתורה ולתפילה (חרדים)
במעמד צנוע ורב רושם, הוכנס בשבוע שעבר ספר תורה מהודר לבית המדרש 'קהל חסידים', בלב שכונת 'מתחם הסופרים' בצפון העיר בני ברק | קהל המתפללים פיזזו בעוז לכבוד התורה, בראשות רב הקהילה, הפוסק החסידי הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר | בסיום התהלוכה המרוממת הסבו בני הקהילה למסיבת 'לחיים', תוך שהם מרחיבים בשירה ובזמרה לכבוד התורה ולומדיה (חסידים)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין עורר סערה בדברים שנשא על לימוד פנימיות התורה, וטוען כי ה'מזרוחניקים' והמודרנים מעמיקים יותר מהחסידים בהבנת התורה | בעוד שהציבור החרדי נוטה להתרכז בלימוד התורה הנגלית, הרי שהמודרנים והדתיים הלאומיים משקיעים משאבים רבים בלימוד פנימיות התורה, פילוסופיה יהודית, ו"מחשבת ישראל" | האזינו לדברים המלאים (חסידים)