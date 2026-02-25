האבן הכחולה והמהפנטת, במשקל של למעלה מ-11 קראט ובדרגת ניקיון מושלמת, צפויה לגרוף עד 30 מיליון דולר במכירה החגיגית של כריסטי'ס בז'נבה; מומחים: "מדובר באחד האוצרות הנדירים ביותר שהוצעו אי פעם למכירה פומבית" (בעולם)
ארה"ב הודיעה לאיראן כי היא מוכנה להיפגש ביום שישי הקרוב בז'נבה, במידה ואיראן תספק בימים הקרובים הצעה מפורטת להסכם גרעין | גורמים אמריקאים הבהירו כי מבחינת וושינגטון מדובר בהזדמנות אחרונה למשא ומתן לפני תקיפה (מדיני)
יהלום "מלון בלו", ששקל 9.51 קראט ודורג בדרגת ניקיון גבוהה ביותר שב למכירה פומבית בכריסטי'ס ז'נבה | היהלום, שהיה שייך לרייצ'ל "באני", מושך פעם נוספת עניין עולמי בזכות נדירותו, איכותו הגבוהה והעבר התרבותי הייחודי שצבר (מעניין)