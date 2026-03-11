האדמו"ר מויז'ניץ ימריא ביום ראשון הקרוב לסדרת טיפולים רפואיים קצרה בגרמניה, ממנה הוא צפוי לשוב למעונו לקראת שבת קודש | המסע הרפואי הנוכחי מגיע לאחר טיפול דומה שנערך בקיץ האחרון בגרמניה, הליך מורכב שעבר האדמו"ר בלוס אנג'לס לפני כשנה, וסדרת טיפולים בישראל – במהלכם שהה האדמו"ר בדירה שנשכרה עבורו במושב אורה הסמוך | כלל ישראל ממשיכים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)
צהלת שמחה בקרב חצה"ק ויז'ניץ לונדון, עם הגעת הבשורה המרנינה על חזרתו של צדיק - האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, למעונו בעיר לאחר שהות ממושכת בארה"ב לצרכי בריאות | החסידים נערכים לקבלת פנים חגיגית ברחובה של עיר | כמו כן, אל סגל המשמשים בבית יצטרף כח חדש, של אחד מגדולי המשפיעים בחסידות | כל הפרטים (חסידים)