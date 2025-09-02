במעמד ההדלקה המסורתי שנערך בתלמוד התורה "חזון מאיר ובית ישראל", העומד תחת נשיאותו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, התקבצו אמש עשרות הורים ותלמידים למעמד של התעלות לכבוד התנא האלוקי | המרא דאתרא, הגאון רבי אברהם קריספין, העלה את שלהבת אש הקודש במדורה, כשמיד לאחר מכן פצחו ילדי החמד בריקודים סוערים בניצוחו של המחנך הרב שמעון וזאנה (חרדים)
קהל המונים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדתם של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא והגאון רבי יוסף טולידנו, חדב"ן ה'בבא מאיר' זצ"ל ורבה של 'גבעת זאב', הכלה בת לרב שמואל שמעון טולידנו, רו"מ 'בית מאיר' באשדוד, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' יוסף יצחק לסרי, רבה של בית שאן | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה הרוממה, וכן קהל רב לצד אישי ציבור בכירים (חרדים)