במערכת הביטחון עיבו את האבטחה סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו, לרבות כטב"מים כחלק מההכנות למבצע "שאגת הארי", ובהפקת לקחים ממבצע "עם כלביא" | בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות (ביטחון)
שופט בית המשפט קבע כי קבוצת מפגיני השמאל שחשודים בהבערת מיחזורית ליד בית ראש הממשלה "אינם מסוכנים" | עם זאת, בית המשפט קבע כי מדובר באנשים "קיצוניים" והורה על שחרורם למעצר בית עם הוראה על עיכוב ביצוע | הפרקליטות צפויה לערער לפחות על חלק מהנאשמים (חדשות)