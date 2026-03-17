בחסות החיסול המהדהד של בכירי משטר האייתוללות הלילה, חמק מתחת לרדאר הדיווח על חיסולם של שני בכירי ארגון הטרור המקומי הג'יהאד האסלאמי | על פי הדיווחים, התקיפה המדויקת פגעה בדירת מסתור שבה שהה בבירה האיראנית – מיקום שמעיד על חדירה מודיעינית עמוקה | כעת יצאנו לבדוק מי נותר עוד ברשימת החיסולים בקרוב | כֵּן יֹאבְדוּ כׇל אוֹיְבֶיךָ ה' (העולם הערבי)
בכירי ארגון הטרור שלא חוסלו על ידי ישראל בתקיפה מוחזקים במתחם מאובטח בקטאר, כך עולה מדיווח שפורסם ב'ידיעות' | לפי הדיווח, על הבכירים נאסר לעשות שימוש בטלפון סלולארי או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, בעוד שמצרים מאבטחת את מנהיג הג'יהאד האיסלמי זיאד נחלה | כל הפרטים (מדיני)
בכירי חמאס השוהים בטורקיה ובמצרים נוקטים באמצעי זהירות מחמירים בעקבות האיומים של ישראל לפגוע במנהיגי חמאס בחו"ל ובמיוחד בבכירי חמאס והג'יהאד האסלאמי השוהים בקהיר | חמאס קיבל אזהרות מבכירים במספר מדינות בהם שוהים חברי הלשכה המדינית של הארגון לנקוט "אמצעי ביטחון מחמירים" (העולם הערבי)