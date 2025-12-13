לפי דיווח ב'רויטרס', יאכטת הפאר 'נורד' עברה בהצלחה את מצרי הורמוז למרות הסגר הימי של איראן | ארה"ב לא חסמה את היאכטה לאור העובדה שהיא לא עגנה באיראן, איראן איפשרה את המעבר לאור הקשרים הקרובים עם רוסיה (חדשות)
היאכטה הישראלית שנעלמה בלב ים בזמן סופת "ביירון", ואותרה בקפריסין אחרי שעות של חרדה, הגיעה הבוקר לארץ, למעגן בעיר חדרה | גם מסע חזרתה ארצה לא עבר חלק, וכי בשל תקלת מנוע, עגנה בסופו של דבר בישראל באיחור של שעות | בתחילה עלה חשד לפלילים, בין היתר בשל התנהלות חריגה של הנוסעים, שלפי החשד הביאה להיעלמותם מהרדאר (בעולם)
בקפריסין נמשכים היום החיפושים אחר היאכטה הישראלית, שיצאה מהמרינה באשקלון, והקשר איתה נותק אתמול לא הרחק מחופי פאפוס | כרגע כוחות רבים מהאוויר ומהים מנסים לאתרם |בקפריסין דווח כי הקפטן הוא סקיפר בעל ניסיון רב, אך ככל שעוברות השעות - גובר החשש לגורל האנשים על הסיפון (בעולם)
דאגה בישראל לאחר שאבד הקשר עם יאכטה שיצאה מנמל אשדוד לכיוון קפריסין, ברשות הספנות בודקים מדוע | על היאכטה שוהים חמישה בני אדם, ולא ידוע בשלב זה מה מצבם | בקפריסין שלחו הערב ספינה לחיפושים אחריה (בעולם)