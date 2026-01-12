בלב כפר האמנים המסורתי בווייטנאם נחשפת יצירה עוצרת נשימה המשלבת היסטוריה, אמנות וטכניקות עתיקות שנעלמו מן העולם | עם חוטי משי יוקרתיים ודיוק מתמטי, הציור הרקום "מפגש הדרקון והנמר" הפך לסמל של תרבות שושלת נווין | בעליה מסרב לכל הצעות העתק: "זהו אוצר לאומי, לא סחורה למרבה במחיר" (בעולם)
סקיצה זעירה בגיר אדום של כף רגל, שנוצרה כנראה סביב 1511–1512 כהכנה לדמות אותה עתיד היה לצייר מיכאלאנג'לו, התגלתה באוסף פרטי בחוף המערבי של ארצות הברית לאחר שנשלחה במקרה להערכה מקוונת | בחודשים שלאחר מכן עבר הרישום מחקר מעמיק ואימות טכני והיסטורי, שביסס את שיוכו למיכלאנג’לו ואת מקומו בשרשרת ההכנות לאחד הפרויקטים האייקוניים בתולדות האמנות (בעולם)
פריט נדיר וייחודי שנוצר ב-1913 על ידי אחת המעצבות הבודדות בהיסטוריה של פברז'ה, הוצג כמתנה אישית מהצאר ניקולאי השני לאמו וצפוי להפוך ליצירה היקרה ביותר של פברז'ה שנמכרה אי פעם | הביצה, המשובצת ביותר מ-3,200 יהלומים ונחשבת לפסגת המלאכה וההמצאה האמנותית, תוצע למכירה פומבית בכריסטי'ס בלונדון בדצמבר עם הערכה שעשויה לחצות את רף 100 מיליון השקלים (בעולם)
מהרחוב הסוער של לודגייט היל ועד לאולמות המוזיאון החדש בסמית'פילד: יצירת הפיראנות של בנקסי - שהפכה את תיבת השמירה המשטרתית למופע חי ונועז - עוברת לשימור ולהצגה ציבורית כחלק מפרויקט תרבותי בהיקף 437 מיליון פאונד, שמבקש לאחד בין אמנות רחוב עכשווית לבין סיפור רב־דורי של עיר עולמית | בכך לונדון מסמנת מהלך אסטרטגי לחיבור בין עבר מפואר, הווה אורבני ותשתית תרבותית בינלאומית שתמשוך מיליוני מבקרים (בעולם)