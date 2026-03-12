מטוסי F-35 נורבגיים הוקפצו ביומיים האחרונים לזיהוי וליווי מטוסי ביון רוסיים מסוג איליושין שחגו מול חופי המדינה | הפעילות הרוסית התרחשה במרחב האווירי הבינלאומי כחלק מאיסוף מידע על תרגיל נאט"ו רחב היקף שנערך כעת באזור (חדשות)
עשרות שנים השקיעה נורווגיה מיליונים בחיבור פיזי ואנושי לרוסיה, אך החלום התנפץ מול המציאות באוקראינה • כעת, בצעד שמזכיר את ימי המלחמה הקרה, אוסלו נערכת לתרחיש אימה: פיצוץ תשתיות אסטרטגיות כדי לעצור פלישה רוסית • "מה שנועד לחיבור, יהפוך למחסום" (בעולם)
חיל האוויר האמריקני חותם על חוזה של 240.9 מיליון דולר עם תאגיד הנורווגי לאספקת דור שני של טיל ה-JSM. הטיל החדש מיועד לאחסון פנימי בבטן המטוס כדי לשמר את יכולת החמקנות של ה'אדיר' ולהכפיל את טווח התקיפה בעומק שטח האויב (בעולם)
טיסה פנימית בנורבגיה של חברת התעופה סקנדינביה איירליינס (SAS) שהתכוננה להמריא פונתה בעקבות סוללת ליתיום שעלתה באש בתוך מזוודת יד של נוסע ומילאה את תא הנוסעים בעשן רעיל | שמונה נוסעים פונו לבית חולים להשגחה רפואית לאחר שאיפת עשן (תעופה)
המדינות הנורדיות לא מצטיינות באהבת ישראל במיוחד, דבר שהתעצם במהלך המלחמה המוצדקת בעזה, אותה הם רואים כ"כיבוש" | במשרד החוץ זימנו את השגריר בישראל לשיחת נזיפה בעקבות אירוע חמור שהתרחש לאחרונה (חדשות בעולם)