בחיפה חגגו ביום אסרו חג של פסח את שמחת בר המצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים מנדבורנה חיפה והאלמין | השמחה התאפיינה באווירה מרוממת של המשכיות החג, כאשר חלק ניכר מהמשתתפים הופיעו בבגדי שבת, כמנהג חסידים ביום אסרו חג המשתייך לימי השמחה | עין בוחנת יכלה להבחין בפרט מרגש ומעורר השראה כשהסבא האדמו"ר מנדבורנה חיפה, סעד את סעודת המצווה עם מצות, וזאת בהתאם למנהגו המוקפד שלא לאכול חמץ לאחר הפסח עד ליום שבת קודש (חסידים)
בחצה"ק 'שבט הלוי' נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרב אברהם אליהו וואזנר, ולהרה"צ בעריש שנייבאלג בן האדמו"ר מזידטשוב ב"פ, וחתן האדמו"ר מנדבורנה חיפה אשר כובד בסנדקאות | לאחר הברית, הסבו האדמו"רים למסיבת לחיים יחדיו (חסידים)
ברוב פאר והדר התקיימה מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה, לעילו נשמת הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש | שמואל שנקר תיעד ומגיש גלריה (חסידים)