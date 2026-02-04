בהיכל ביהמ"ד נאראל בבני ברק נחגגה שמחת שבע ברכות מרוממת לרגל נישואי נינו של האדמו"ר הישיש מנאראל | רגע משעשע בשמחה נרשם כאשר הבדחן החסידי, הרב נפתלי פוקס, הידוע בכישרון שנינות יוצאי דופן, פנה אל החתן שעל פניו עדיין לא צמח זקן כלל, בבקשה אישית מיוחדת: "אני לא מבקש ממך כסף, וגם לא זהב, כל מה שאני מבקש ממך כעת – זה רק שיצמח לך כבר קצת זקן" | צפו בתיעוד (חסידים)
שותפי חצר הקודש זוועהיל התאחדו לתפילה במערת המכפלה ובהמשך הסבו לסעודת שבע ברכות יוקרתי לרגל שמחת בית האדמו"ר • במרכז המעמד הופיע הבדחן הרב נפתלי פוקס לבוש בבגדי פורים כשהוא מזכיר לנוכחים שעומדים כבר שלושים יום קודם לחג | צפו בתיעודים (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים השתתפו בשמחת ה'שבע ברכות' המרכזית בחצה"ק ספינקא רמת אהרן, אולם החתן ואביו, האדמו"ר בחרו דייקא לצאת במחול נלהב, עם שני הבדחנים היקרים והחשובים, מדמויות ההוד בבני ברק של מעלה, הרב נפתלי פוקס והרב בצלאל דים, שזוכים לשמח לב אלוקים ואנשים רבות בשנים | שוקי לרר השתתף, הצטרף לריקוד ומגיש גלריה (חסידים)