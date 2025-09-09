היזם הוותיק חיים לנגנויער, בעלים של Langenour Group ואלי רבינוביץ, בעלים של חברת הייעוץ הפיננסי מימונדלן, חתמו על עסקה לרכישת מגרש ברמת בית שמש ד’ להקמת בניין מגורים בהיקף כספי של כ-85 מיליון ₪. העסקה נחתמה מול חברת ISA, שבבעלות עקיבא זוריבין ושלום גריבה. הבניין החדש יוקם ברחוב 'תלמוד בבלי'
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)