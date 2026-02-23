ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
ועדת הבריאות אישרה היום את מינויו של ח"כ יוני משריקי ממפלגת ש"ס כיו"ר הוועדה, ששב לתפקיד במקומה של יושבת הראש היוצאת, לימור סון הר-מלך | כזכור, ביולי האחרון הודיעה מפלגת ש"ס כי היא פורשת מהממשלה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס (פוליטי, חרדים)
לצד המינוי השנוי במחלוקת, הודיעה יו"ר הוועדה הנכנסת על יעד דרמטי: "נפעל ליציאת ישראל מארגון הבריאות העולמי" • עוד בתוכנית: צמצום פערי פריפריה וטיפול בהלומי קרב • מנגד, פרופ' חגי לוין מזהיר: "חובת ההוכחה עליה, זהו מהלך מסוכן" (בארץ, פוליטי, בריאות)
ועדת הבריאות דנה בכוונה לבטל את התוספת התקציבית בסך כ- 100 מיליון ש"ח, בסל הבריאות הציבורי | "כל קיצוץ בתקציב, הוא גזירת מוות על חולים רבים, על רקע הצרכים הרפואיים הגוברים, ומחירי התרופות החדישות שמרקיעים שחקים" (כנסת, בריאות)