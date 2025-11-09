מלחמה בניצול הציני של תגי הנכה: משרד התחבורה השיק את אפליקציית "חניתי" שתמנע חנייה כפולה לשני רכבים במקביל. על רקע זינוק ל-450 אלף תגים, הפיילוט יוצא לדרך בירושלים ובתל אביב בדרך לרפורמה הממשלתית (בארץ)
האם סוף סוף הגיע הצדק המיוחל לנכים ובעלי המוגבלויות? לנוכח הזינוק החריג במספר תווי הנכה, שהוצמדו כבר ל־18% מכלי הרכב, טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה ועוסקת בנושא, מציעה מספר צעדים להתמודד עם התופעה: להעביר את סמכות האישור מרשות הרישוי לגופים רפואיים מוסמכים ולבצע בדיקה מחודשת של תווי נכה קיימים | כל הפרטים (בארץ)
במהלך דיון שעסק בכמות הבלתי-נתפסת של תווי הנכים שיש בארץ, היו"ר ביקש לבדוק כמה מתוכם מזויפים וכמה אמיתיים וכן דרש לבטל את שני התווים המגיעים לנכה: "מספיק אחד, ורק במקרים חריגים יינתנו שניים" (חדשות בארץ)