איש השמאל הקיצוני ז'אן לוק מלנשון פנה לנשיא צרפת ברשתות החברתיות וביקש ממנו לקרב את נושאת המטוסים היחידה של צרפת, שארל דה גול, לחופי תל אביב | הפעולה לדבריו תעביר מסר של הרתעה לנתניהו בעקבות הפעולות הישראליות בלבנון (מדיני)
צרפת. מדינת הכיבוש ההיסטורית, הרפובליקה המדכאת שרצחה את מלכה ורעייתו בגיליוטינה, מרשה לעצמה לתת מוסר לעם המוסרי בעולם | נשיא צרפת, עמנואל מקרון, האיש שהאנטישמיות האכזרית בצרפת חרותה על שמו, מעדיף להחניף לאויב הפנימי מאשר להגן על הצדק והמוסר האנושי | בינתיים, להלן סיפור דמיוני בצבעים ריאליסטים למה שעלול לקרות איתם באחרית הימים (מגזין בבלי)