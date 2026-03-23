מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)
חמש שנים לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, הרשויות בבולגריה הודיעו היום על מעצרו של איגור גרצ'ושקין - הבעלים של הספינה שהובילה לנמל ביירות את מטען הכימיקלים המסוכנים שהתפוצץ וגרם לנזק אדיר | הפיצוץ הותיר הרס נרחב בבירת לבנון, גרם לפציעתם של למעלה מ-6,500 בני אדם ולנזק עצום (העולם הערבי)