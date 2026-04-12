ימי חול המועד במחיצת הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב הפכו למוקד של עלייה לרגל, כאשר אדמו"רים וגדולי תורה הגיעו להתברך ולהתבשם מאורו | צפו בתיעוד מביקורו של האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, וכן של האדמו"ר מטעמשוואר כאשר הגרי"מ פצח בניגון הדבקות המפורסם "יומם יצווה ה' חסדו", והנוכחים נסחפו ברגשות קודש (חסידים)
תיעוד מיוחד משושן פורים בעיר הקודש ירושלים: בעל המנגן הנודע, מוטי שטיינמץ בחר להותיר את הבמות המפוארות מאחור, כדי לשאוב מלא חופניים קדושה בצל קודשו של האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג • צפו ברגעים שבהם עלה שטיינמץ על השולחן ושורר לפני שריד דור דעה (חסידים)
ביראת קודש ובהתעוררות עצומה, ערך הרבי מלעלוב ניקלשבורג את מעמד הדלקת נרות החנוכה בהיכל בית מדרשו בירושלים | היכל בית המדרש היה צר מלהכיל את המוני החסידים, המעריצים ואנשי המעשה שנהרו מכל רחבי הארץ ואף הגיעו בטיסות מיוחדות מחו"ל, שבאו לחזות בעבודת הקודש של מי שנחשב כשריד לדור דעה ודמות פלאית מהדורות הקודמים | בסיום ההדלקה הביט הרבי על השעון והמתין שעה ארוכה ע"י הנרות תוך שהחסידים מזמרים מניגוני החג (חסידים)
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת האחרונה בעיירת קרעסטיר שבהונגריה | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל האדמו"ר, החל מעריכת הבדלה, קיפול הטלית מתוך שירה וזימרה וחלוקת הסיגריות כמנהגו בקודש מידי מוצאי שבת לקהל החסידים (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)