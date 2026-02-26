ברקע המצב הביטחוני וההתאמות התפעוליות, קבוצת לופטהנזה הודיעה על הארכת מתכונת טיסות הלילה לישראל וממנה עד ל 15 במרץ | על פי העדכון, טיסות הלילה של לופטהנזה ו-SWISS ימשיכו לכלול עצירת ביניים קצרה באתונה | כזכור, חברת KLM הודיעה אתמול על ביטולי טיסות לתל אביב החל מהראשון למרץ בעקבות שיקולים מסחריים ותפעוליים (תעופה)
מזג אוויר חורפי קיצוני גרם היום לשיבושים נרחבים בתנועת הטיסות, הרכבות והכבישים בהולנד, כאשר מאות טיסות בוטלו וכל תנועת הרכבות באזור אמסטרדם הושבתה לחלוטין | נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם, מהעמוסים באירופה, ביטל עד כה כמעט 2,600 טיסות תוך ימים אחדים (תעופה)
יותר מ-250 נוסעים נתקעו באיים ארובה ובוניירה שבקריביים לאחר שהטיסה שלהם לאמסטרדם בחברת KLM בוטלה, בעקבות גילוי של עכברוש על סיפון המטוס | חברת התעופה מסרה כי המטוס לא המשיך בדרכו חזרה לאמסטרדם משום שנדרש ניקוי יסודי ובדיקה מקיפה (תעופה)
זוג נוסעים בעלי אלרגיה לאגוזים המסכנת חיים, טוענים כי הם "נאלצו" לרדת מטיסה לאחר שאנשי הצוות סירבו להפסיק לחלק עוגות המכילות שקדים | דובר החברה מסר כי "למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו לתמוך בנוסעים הסובלים מאלרגיות, למרבה הצער איננו יכולים להבטיח סביבה 'נטולת אגוזים' בטיסה" (תעופה)
ענף התעופה בישראל חוזר אט אט לשגרה ערב המלחמה, והחל מהיום חברת התעופה ההולנדית KLM חוזרת לפעול בקו תל אביב-אמסטרדם ותחדש את טיסותיה לישראל | המשמעות היא שלנוסעים הישראלים נפתחות מחדש אפשרויות חיבור רבות ליעדים באירופה, אמריקה, אסיה ואפריקה דרך שני נמלי הבית של החברה (תעופה)