תחקיר צה"ל קובע כי עופר מוסקוביץ, שנהרג אתמול בבוקר בקיבוץ משגב עם ליד גבול לבנון, נהרג למרבה הצער מאש כוחותינו, אחרי שיחידת תותחנים טעתה בחישוב טווחי הירי - מה שגרם לנפילת פגזים שנורו לעבר לבנון בתוך שטח ישראל (חדשות)
הוריו של סמל-ראשון עפרי יפה שנהרג ברצועת עזה, הדס ויפתח אמרו בהצהרה כי "אנחנו כועסים על המדינה, שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות אחרי שכל חטופינו חזרו הביתה" | עפרי נהרג מירי של כוחות צה"ל בגלל טעות בזיהוי, הוריו הדגישו כי "אין לנו שום כעס על הצבא" (בארץ)
האסון בחאן יונס: הלוחם זוהה בטעות כאיום במהלך פעילות לילית להשמדת מנהרות טרור • בצה"ל מתחקרים את הכשל בזיהוי: האם הכוח התפצל או שמדובר בעיכוב בתנועה? • יפה ז"ל הוא החלל ה-925 מאז פרוץ המלחמה בשמחת תורה (צבא, בארץ)
דובר צה"ל מתיר לפרסם את דבר נפילתו שללוחם בסיירת צנחנים סמ"ר עופרי יפה ז"ל, בן 21, מיישוב היוגב, בקרב בדרום רצועת עזה | הלוחם נפצע אנוש מירי דו צדדי לאחר שהכוח שלו זוהה בטעות כאויב ונפטר בדרך לבית החולים (חדשות)
דובר צה"ל מתיר לפרסום הערב כי סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון | מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחם נהרג בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל לעבר המחבל (צבא)