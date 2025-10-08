מסיבת סידור לילדי הגיל הרך נערכה בת"ת הכלל חסידי 'חשקת התורה' בחיפה. את המעמד פיאר בנוכחותו הגאון רבי משולם פייש רוזנברג, רב קהילת "קהל חסידים" בעיר, שנשא דברים נלהבים בשבח תינוקות של בית רבן | במהלך חלוקת הסידורים נרשם מחזה מרגש, כאשר הרב הגיש אישית את הסידורים לילדים תוך שהוא מצביע בחיבה רבה על האותיות הקדושות ומראה להן את מתיקותן | תיעוד שובה לב (חרדים)
הצלם החיפאי שמואל שנקר יצא במוצאי חג הראשון לתעד את חגיגות שמחת בית השואבה בקרב הקהילות החסידיות בעיר. שנקר שב עם גלריית תמונות מרהיבה שתיעדה את הריקודים הסוערים והשמחה הגדולה בחצרות ביאלה, ויז'ניץ וקהל חסידים | בקהל חסידים הצליח לתפוס בעדשתו ריקוד נלהב ומיוחד, רב ביהמ"ד הרה"ג ר' משולם פייש רוזנברג, נצפה כשהוא רוקד בהתלהבות עם הרה"ג ר' מאיר דב רכניצר, רב קהילת בעלזא בעיר (חסידים)