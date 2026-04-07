מאות חסידים השתתפו אמש בזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בעיר בית שמש • בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם לפידי אש והלהיב את הקהל לקראת הנס של קריעת ים סוף • "בכל שנה הנס מתחדש, כל אחד יכול לפעול ישועה" • צפו בתיעוד (חסידים)
אש בבני ברק! שמחת בית השואבה המסורתית נערכה בחול המועד בבית המדרש לעלוב בעיר, בראש המעמד פיזז רב בית הכנסת, המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב, אליו הצטרף אחיו המשפיע הגה"צ רבי נחמן בידרמן מירושלים. השניים סחפו את הקהל בריקודים סוערים, כשהם אוחזים לפידים בוערים – זכר לשמחת המקדש | הצלם יהודה פרקוביץ מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
מעמד מרגש נערך אמש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם נסגר קטע הכביש עד ל'כיכר ברטנורא', עם צאתו של האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, מבית מדרשו – כשהוא נוסע לאיטו ברכבו | לאורך הציר, המתינו מאות חסידים נרגשים שהחזיקו בידיהם לפידי אש בוערים, וקיבלו את פני הרבי באהבה ובדבקות, מתוך שירה | כך נחתם חודש גדוש ועמוס ביראת שמים, בצל קודשו של האדמו"ר, אשר הרעיף מהודו הרוחני על חסידיו הרבים, במועדים, בטישים, בשיחות ובמעמדי קודש (חסידים)