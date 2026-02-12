סומליה - חדשות ועדכונים

סומליה היא מדינה מוסלמית הממוקמת בקרן אפריקה, על חופי האוקיינוס ההודי והים האדום. בירת המדינה היא מוגדישו, והיא נחשבת לאחד האזורים המסוכנים ביותר בעולם בשל חוסר יציבות פוליטית ממושכת. סומליה מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים משמעותיים, כולל פעילות ארגוני טרור, ומצבה הכלכלי והחברתי מורכב.

בתקופה האחרונה, סומליה מצויה במרכז מתח דיפלומטי משמעותי עם ישראל, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד כמדינה עצמאית. סומלילנד היא חבל ארץ צמוד לסומליה שהכריז על עצמאות חד-צדדית בשנת 1991, אך לא זכה להכרה בינלאומית רחבה עד לאחרונה. ביקורו של שר החוץ הישראלי גדעון סער בסומלילנד עורר זעם בסומליה, שראתה בכך פגיעה בריבונותה הטריטוריאלית ושיגרה הודעה זועמת בתגובה.

המתח הדיפלומטי הוביל לכינוס דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם, שם התמודדו הצדדים השונים על סוגיית ההכרה בסומלילנד. סגנית שגריר ארצות הברית לאו"ם, תמי ברוס, תקפה בדיון את חברי המועצה והאשימה אותם בסטנדרטים כפולים כלפי ישראל. סומלילנד מצידה פרסמה הצהרה בה הביעה "הערכה עמוקה" לישראל על ההכרה, ורואה בכך צעד היסטורי לעצמאותה.

התושבים בסומליה הביעו את זעמם בצורה גלויה, כאשר ברחובות המדינה נצפו אנשים מבזים את דגלי ישראל במחאה על ההכרה בסומלילנד. הממשלה הסומלית פנתה למועצת הביטחון בדרישה לדיון דחוף בנושא, וראתה בצעד הישראלי התערבות בלתי מקובלת בעניינים הפנימיים שלה. המתח משקף את המורכבות הגיאופוליטית באזור ואת הרגישות הגבוהה לסוגיות של ריבונות והכרה בינלאומית.

הקהילה הסומלית בארצות הברית מצויה אף היא במרכז תשומת הלב, במיוחד לאור אמירות של דונלד טראמפ בישיבת קבינט שבה הצהיר כי אינו רוצה אנשים סומלים בארצות הברית. האמירה עוררה תגובות נזעמות, ופגי פלאנגן, סגנית מושלת מינסוטה, לבשה חיג'אב בסולידריות עם הקהילה הסומלית, מה שעורר ביקורת חריפה מצד מתנגדיה.

למרות המצב הביטחוני המורכב, סומליה ממשיכה למשוך עניין תקשורתי ותיירותי מסוים. הצלם החב"די מאיר אלפסי ביצע לאחרונה מסע מתועד למוגדישו, בירת סומליה, במסגרת פרויקט התיעוד שלו "ניצוצות יהודיים באפריקה". המסע נחשב למסוכן במיוחד, אך מדגים את העניין הגובר במדינה ובתרבותה.