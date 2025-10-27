היועצת המשפטית לנשיא המדינה עו"ד מיכל צוק, פנתה הערב לצדדים בתיקי רה"מ - והזמינה אותם לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות | "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה", נכתב בהודעה (בארץ)
סנגורי ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים, ביקשו מבית המשפט לחזור בו מההחלטה לקיים ארבעה ימי דיונים בשבוע, או לחילופין לשחרר אותם מייצוג ראש הממשלה | זאת הפעם השלישית שהוגשה בקשה כזאת לבית המשפט, בטענה כי המספר הרב של ימי הדיון מהווה נטל כבד על ההגנה (משפט)
העלילות בתיקי נתניהו אינן פוסקות, והיום (רביעי) דובי שרצר, לשעבר ראש צוות חשיפה במח"ש, חשף כי החוקר בתיקי נתניהו שדיווח על "מעשים בלתי חוקיים" בתיקים - הוא צבי חבקין | האחרון, שעלה להעיד, סיפר כי החוקרים חרגו מהמנדט שנתן להם היועמ״ש כי חשבו שהוא פועל ממניעים זרים (משפט)