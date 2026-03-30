איראן הנחתה קבוצת האקרים שבשליטתה להתחיל בניסיונות חדירה אקטיביים למערכות בקרה של מתקני אנרגיה במדינות המפרץ | על פי מקורות המעורים בפרטים, באיראן אף הנחו את הקבוצה לנסות לחדור למערכות בקרה במדינות אחרות במערב שמעורבות במלחמה (בעולם)
חבר הכנסת טור פז חשף היום כי משמרות המהפכה ניסו לפרוץ לטלפון שלו בשבועות האחרונים, לדבריו, עד כה ניסיונות אלו נבלמו | בתקופה האחרונה האקרים איראניים לקחו אחריות על פריצה לטלפונים של צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר בנט ושרת המשפטים לשעבר שקד (פוליטי)
האקרים פרו פלסטיניים פרסמו מידע אישי על תשעה ישראלים העובדים בתעשייה הביטחונית בישראל | לדבריהם, הנתונים הגיעו מתעשיות צבאיות, מהצבא ומכלי תקשורת ישראליים | לטענת קבוצת ההאקרים "חנדלה", הם הצליחו לפרוץ למצלמות האבטחה בשדות תעופה בישראל, ובמיוחד בנמל התעופה בן גוריון, וכך לאסוף פרטים על אזרחים ישראלים (העולם הערבי)