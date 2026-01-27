האבן הכחולה והמהפנטת, במשקל של למעלה מ-11 קראט ובדרגת ניקיון מושלמת, צפויה לגרוף עד 30 מיליון דולר במכירה החגיגית של כריסטי'ס בז'נבה; מומחים: "מדובר באחד האוצרות הנדירים ביותר שהוצעו אי פעם למכירה פומבית" (בעולם)
הארכיאולוגית לינדה אוסהיים חפרה באתר בעיר טונסברג כשגילתה תכשיט זהב מעוטר באבן כחולה, שנשמר במצב מושלם במשך כ-800 שנה | הממצא שופך אור חדש על המבנה החברתי של האזור ועל קשרי המסחר של נורווגיה עם אירופה במאה ה-12 (בעולם)
יהלום "מלון בלו", ששקל 9.51 קראט ודורג בדרגת ניקיון גבוהה ביותר שב למכירה פומבית בכריסטי'ס ז'נבה | היהלום, שהיה שייך לרייצ'ל "באני", מושך פעם נוספת עניין עולמי בזכות נדירותו, איכותו הגבוהה והעבר התרבותי הייחודי שצבר (מעניין)
כאילו לא הספיק להם הביזיונות שעוברת ממשלתם תחת מקרון, השבוע התרחש אירוע דרמטי שפגע בלבו של כל צרפתי | שוד התכשיטים הגדול ביותר במאה האחרון התרחש ביום ראשון במוזיאון הלובר, אתר התרבות היוקרתי והמתוייר ביותר בעולם | כתר, עגילים, תכשיטים וכלים מכלים שונים, כולם עשויי זהב מצופי אבנים טובות ויהלומים נגנבו מגלריית 'אפולון' היוקרתית והמפוארת ביותר בלובר | 88 מיליון יורו התעופפו להם תוך 3:58 דקות - וגם הכבוד והיוקרה ההיסטורית של האימפריה הצרפתית (מגזין בבלי)