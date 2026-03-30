אחרי קריאת מנהיגם ל"מלחמה כוללת" ותמיכה באיראן נגד איומים אמריקאים, מחבלי גדוד כתאב חיזבאללה בעיראק תועדו עוטים תכריכים לבנים וחותמים על מוכנות להפוך למתאבדים כדי להגן על "האומה האסלאמית" | גם מזכ"ל המיליציה חתם (העולם הערבי)
מקורות בפיקוד הצפון: איראן מגבירה את השקעתה במיליציות הפרו-איראניות ובתשתיות טרור בעיראק | בצה"ל ובמוסד נערכים לשיגורי טילים וכטב"מים ארוכי טווח – ואף לתמרון קרקעי דרך סוריה וגבול ירדן | בשנה הראשונה למלחמה, ירי מעיראק הוביל לנפגעים בישראל - עד להפסקת מעורבותם במלחמה (אקטואליה)