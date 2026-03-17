נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד ר. פורד תשוב בשבוע הבא לבסיס נאט"ו בכרתים בעקבות שריפה גדולה שפרצה בסיפונה | החקירה תתמקד בחשד כי אנשי הצוות הציתו את האש במכוון כדי להביא לסיום משימתם הממושכת בים, שנמשכת כבר עשרה חודשים (מדיני)
בצל החשש מקריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאפשרות שתפתח מלחמה מול איראן, התבטא הבוקר ראש אמ"ן לשעבר, עמוס ידלין כי "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב" | באיראן הודיע כי יערכו מחר תרגיל ימי יחד עם רוסיה, בעוד ארה"ב מקרבת את נושאת המטוסים 'ג'רלד פורד' והודיעה כי היא כבר באוקיינוס האטלנטי בדרכה למזרח התיכון (חדשות בעולם)
המתיחות לקראת תקיפה אפשרית באיראן: נושאת המטוסים "ג׳רלד ר׳ פורד" תוביל את קבוצת התקיפה השנייה לאזור | זאת, אחרי שהשתתפה במבצע ללכידת נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו | על נושאת המטוסים: 100 אלף טון, שני כורים גרעיניים ומערכות הגנה מתקדמות, לצד בית חולים ומזון לחודשים (חדשות)
שליט וונצואלה ניקולאס מדורו, שזייף את הבחירות האחרונות, ביקש בסוף השבוע מהנשיא טראמפ להגיע לשלום בין וונצואלה לארה"ב, ואף רקד ריקוד על רקע שיר שלום לכבודו של טראמפ | כל זה כנראה לא הועיל, כאשר קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים ג'רלד פורד הגיעה היום לים הקריבי במרחק תקיפה (בעולם)