ב.ד.ה. במהלך הלילה הלכה לעולמה האישה החשובה מרת מרטה קנול ע"ה, אלמנת הנגיד ואיש החסד הרב שרגא פייבל קנול ז"ל • המנוחה ע"ה הייתה ידועה כאצילת נפש שעמדה לימין בעלה בהקמת מפעלות החסד • ההלוויה היום בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)
גדולי ישראל ואדמו"רים לצד שורה מכובדת של ראשי ישיבות ונגידים התכנסו אמש (ראשון) בביתו של הנגיד ר' יששכר קנול ברחוב אנילביץ בבני ברק, לכינוס הצלה למען 'קרן עולם התורה' עבור בני הישיבות | במהלך המעמד זכו הנאספים לשמוע את דבר מרנן ורבנן גדולי הדור שהטריחו עצמם לפאר את המעמד למען הרמת קרן התורה בישראל | צפו בתיעוד (חרדים)