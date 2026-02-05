שבוע וחצי לאחר שמחת הברית לנכד האדמו"ר משאץ דרהביטש , בן לבנו הרב אלעזר מאסקאוויטש, חתן הרה"ג אליהו שטרן אב"ד מירון ברחובות, ועקב קדושת המועד, שחררו היום בחסידות את התמונות מהשמחה המרוממת שנערכה בימי חול המועד פסח | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל חסידי שאץ דרוהביטש בבית שמש השתתפו השבוע בעריכת הטיש לרגל ט"ו בשבט שערך האדמו"ר בבית מדרשו בעיר | האדמו"ר הופיע לטיש כשהוא לבוש בקפטן פרחוני כסוף. במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברי תורה בענייני היום. בהמשך חילק האדמו"ר מלא חופניים פירות לחסידים שעברו לפניו (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, ערך נינו, האדמו"ר משאץ דרהביטש, סעודת הילולא בבית מדרשו בבית שמש | במהלך הסעודה הרחיב הרבי וכן הנואמים ברום מעשיו הדגולים של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר משאץ דרהאביטש אשר שוחרר בחסדי שמים מבית החולים לאחר שאושפז בעקבות אירוע לבבי, הגיע לימי מנוחה באתרא קדישא מירון | במהלך שהותו בכפר נפגש עם הגה"צ רבי אליעזר שטרן, אב"ד מירון והגלילות, ועם האדמו''ר מדז'יקוב ויזניץ | כמו כן העתיר שעות ארכוות באוהל ציון התנא האלוקי לישועת הכלל והפרט (חסידים)