הצי המלכותי הבריטי חשף את ה"קפסטון", מסוק בלתי מאויש שנועד לאיתור וחיסול צוללות בלב האוקיינוס. הכלי החדש משלב מצופי סונאר מתקדמים ותקשורת לוויינית של סטארלינק, ומאפשר פעילות מבצעית קטלנית לטווחים ארוכים ללא סיכון חיי אדם (תקיפה והגנה)
משרד ההגנה הבריטי חושף בפרלמנט את תוכנית ההצטיידות ארוכת הטווח במטוסי ה-F-35 • כך תיראה "חוד החנית" של הצי המלכותי וחיל האוויר בעשור הבא • מהמראה אנכית מלב ים ועד לשדרוגי תוכנה מתקדמים: התשובה הבריטית לאיומים הגלובליים (בעולם)
הצי המלכותי משיק בימים אלו מערכת יירוט 'דרגון פייר' מבוססת לייזר שתיכנס לשירות מבצעי ראשון באירופה ב-2027; הוכח דיוק של פגיעה ב'מטבע מקילומטר'; העלות הנמוכה מכתיבה מציאות חדשה במאבק נגד כטמ"מים ורחפנים (בעולם, טכנולוגיה)