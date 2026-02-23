קהל רב, אדמו"רים, רבנים וחסידים נטלו חלק השבוע בשמחת הנישואין שאיחדה כמה משושלות החסידות | נישואי נינת האדמו"ר ממעליץ, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא, בת להרב אברהם נחמיה מוסקוביץ. עם החתן, נכדו של האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע | שוקי לרר מגיש גלריה מקבלת הפנים, ועד לאחר ריקודי האדמו"רים במצווה טאנץ (חסידים)
לאחר שחש חולשה עזה בסוף השבוע, פונה האדמו"ר מבישטנא לבית החולים שם אובחן כסובל מדלקת ריאות | בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואת הרבי, המנהיג קהילה ענפה בפתח תקווה וקשור בעבותות למשנת חב"ד (חסידים)
מאות חסידים חגגו במהלך ימי החנוכה בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מבישטנא, בת להרה"צ רבי אברהם נחמיה מאסקאוויטש מעיה"ק צפת, ובנו של האדמו"ר משאץ | הכלה היא נינת האדמו"ר ממעליץ מאשדוד | החתן הוא נכד האדמו"ר ממודז'יץ ובנו של האדמו"ר מאופלע | שמחת התנאים המרוממת, שאיחדה בין שושלות הקודש, נערכה בבית מדרשו של הסבא האדמו"ר מבישטנא בעיר פתח תקווה (חסידים)
גם תושבי אשדוד זוכים למעמדי הדלקות מאדמו"רי העיר, ואכן, רבים וטובים עשו פעמיהם ביום שני של חנוכה אל עבר רובע ח' בעיר, שם העלה האדמו"ר ממעליץ, מראשוני האדמו"רים בעיר, את אבוקת האור בחנוכייה הירושה לו מאבותיו הק' | בסיום מעמד ההדלקה בו השתתף גם האדמו"ר מבישטנא לצד ראש ישיבת תולדות אהרן, חתני האדמו"ר, עבר הקהל להתברך, כאשר חלקם אף זכו לקבל מידי האדמו"ר נר שמש להדלקה בהמשך ימי החנוכה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש לאולמי עטרת בבני ברק, לחגיגת י"ט כסלו, שערך האדמו"ר מבישטנא בתופים ובמחולות לרגל יום הצלתו של הרה"ק בעל התניא זי"ע ממאסר | האדמו"ר שהיה בגילופין הרחיב בשירה ובזימרה ובאמירת דברי תורה, מהשעה שש בערב עד השעה ארבע לפנות בוקר, כשבכל אותה העת היו הפארנצעס מלאים בחסידים שפיזזו לכבוד חג הגאולה (חסידים)