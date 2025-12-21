רכב פגע בצועדים בתהלוכת חב"ד בבאר שבע. שלושה פצועים, בהם ילדה בת 4, פונו במצב קל לבית החולים סורוקה. המשטרה עצרה חשוד, תושב הנגב, ומחקירה ראשונית עולה חשד כי נהג תחת השפעת אלכוהול וכי מדובר בתאונה ולא בפעילות טרור (בארץ)
אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)