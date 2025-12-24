אל סלבדור פתחה במשפט היסטורי וחסר תקדים נגד קרוב ל-500 מנהיגי כנופיות המואשמים בעשרות אלפי פשעים שזעזעו את המדינה תחת הנהגתו השנויה במחלוקת של הנשיא בוקלה, המדינה המרכז-אמריקאית בוחנת את גבולות המשפט מול טרור הכנופיות (חדשות בעולם)
נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, הגיב להאשמות שהשמיעה המועמדת לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון בנוגע לתנאים במרכז הכליאה לטרוריסטים (CECOT) | לדבריו, "אל סלבדור מוכנה לשחרר את כלל אוכלוסיית בתי הכלא שלה, כולל כל ראשי הכנופיות וכל מי שמוגדרים כ"אסירים פוליטיים", לכל מדינה שתסכים לקלוט אותם" (בעולם)
קטע מהתוכנית "60 דקות" של רשת CBS על הכלא המאובטח CECOT בסלבדור הופץ ברשת | בקטע תיאר אחד האסירים את "האי", חדר קטן ללא אור או אוורור, כמעין תא עונשין, וטען כי "העינויים לא נגמרו אף פעם" | אסיר נוסף אמר: "סבלנו ארבעה חודשים של גיהנום" (בעולם)
רשת CBS דחתה את שידורו של קטע שעסק בראיונות עם מהגרים שנשלחו לכלא הידוע לשמצה של אל סלבדור, CECOT, לאחר שגורשו מארצות הברית בתקופת ממשל טראמפ | הרשת נקלעה לאחרונה לעימות מתוקשר עם הנשיא, בעקבות טענות כי ריאיון עם קמלה האריס עבר עריכה מגמתית שהוציאה דברים מהקשרם ופגעה בו פוליטית (בעולם)