בימי חול המועד פסח, הגיע הגאון רבי עזרא בצרי, אב"ד בירושלים, לביקור חג רומם במעונו של אחיו המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" | במהלך המפגש, העלו האחים הרבנים זכרונות קדומים מימי ילדותם ודנו בעומק מנהגי חג הפסח הייחודיים העוברים במסורת משפחתם מדור דור | בסיום הביקור, בירכו האחים זה את זה בברכת חג שמח ובברכת אריכות ימים ושנים בבריאות איתנה (חרדים)
קהל המונים ובראשם רבנים רומי מעלה התכנסו היום על יד שריד בית מקדשנו לזעוק לרפואת הגאון המקובל רבי דוד שלום בן ויקטוריה • בראש המתפללים נצפה האח הישיש, הגר"ע בצרי, שהגיע באופן נדיר להעתיר על אחיו (חרדים)