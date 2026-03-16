שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש בלשכתו עם לוחמי כוח 100 לאחר ביטול כתב האישום נגדם, והנחה את צה"ל לפעול להשבתם לשירות מילואים | בעקבות ההנחיה, צה"ל צפוי להתחיל בהליך שילובם מחדש של הלוחמים ביחידותיהם כבר בימים הקרובים (צבא)
נפתלי בנט יצא אמש בהכרזה דרמטית והסביר כמה הוא אוהב את חיילי המילואים ורוצה לדאוג להם, מנכ"ל הציונות הדתית, פרסם היום פוסט, בו הוא מראה כי התוכנית של בנט יושמה בפועל על ידי השר סמוטריץ' (חדשות, פוליטי)
הרמטכ"ל אמר למפקדי צה״ל שהשתתפו בכנס מיוחד: "אנחנו נעים קדימה. שנת 2026 תהיה שנת חיזוק היסודות, המקצועיות והמוכנות שלנו. אנשי המילואים והקבע שלנו מהווים את עמוד השדרה המבצעי של צה״ל. בזכותכם המפקדים, הלוחמים והלוחמות וההקרבה הגדולה שלכם, מדינת ישראל קיימת וצה״ל מנצח את אויבינו במערכה הרב-זירתית" | דבריו המלאים (בארץ)