האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)
בעקבות הדריסה המחרידה של בחור ישיבת סאטמר נפתלי קרמר ז"ל ושל יוסף אייזנטל ז"ל ומפגינים נוספים שנדרסו בשבועות האחרונים, יו"ר סיעת יהדות התורה, מבקש לקיים בנושא דיון בהול בכנסת; "מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית", נימק (חדשות חרדים)
ימים ספורים אחרי אסון הדריסה הנורא שאירע בירושלים בשולי עצרת המחאה נגד 'חוק הגיוס', הרב שמואל אייזנטל, אביו של הנער יוסף ז"ל בן ה-14, שנדרס למוות לאחר שנמחץ תחת האוטובוס ששעט בין המפגינים, אומר בריאיון ל'גלי צה"ל' כי אם היתה לו בחירה בין גיוס של בנו לצבא לבין האפשרות שהוא ימות בדרך שבה הוא מת - הוא היה מעדיף שימות (חרדים)
עוד בטרם טופל כבוד המת בזירת האסון, פרץ מחול שדים ציבורי בשאלת 'מי אשם?' | מלבד האשמים ה'טבעיים' בזירה, קרי: הנהג, המפגינים והמשטרה, הופנו אצבעות מאשימות כלפי כל העולם (כמעט) | העובדה שהנהג ערבי - סיבה לאשמה, חברת האוטובוסים שהעסיקה אותו - גם היא אשמה, ועד כמובן נתניהו והפוליטיקאים החרדים | אפילו הסיסמא הנואלת 'נמות ולא נתגייס' גם היא כבר אשמה | מתי נבין שפסטיבל ההאשמות הזה לא מקדם אותנו לשום מקום - ובוודאי שלא ימנע את האסון הבא? | טור דעה (חרדים)
בית המשפט האריך אתמול את מעצרו של נהג האוטובוס שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, אך בדיון שנער היום שוב בבית המשפט, הוחלט לשחררו למעצר בית | הנהג הובא להארכת המעצר עם מדים של מחבל והשופטת הורתה לשחרר אותו למעצר בית (חדשות בארץ)
ירושלים התעטפה ביגון: אלפים ליוו היום למנוחות את הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל, שנהרג בתאונה המחרידה בשובו מהמחאה • אביו, מראשי הישיבה, זעק: "היה כולו שאיפה לעליה בתורה" • גדולי התורה ספדו: "קרבן ציבור על קדושת שמו יתברך" • חיים גולדברג מגיש תיעוד דומע (חרדים)
נהג האוטובוס החשוד בדריסת הבחור יוסף אייזנטל בירושלים הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו | ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען. בית המשפט ידון בערעור מחר ב-10:30 | מעצרו של פאחרי, החשוד בגרימת מוות ברשלנות, הוארך מוקדם יותר ב-9 ימים (משפט)
המונים השתפו במסע הלווית הבחור החשוב יוסף אייזנטל ז"ל שנדרס למוות לאחר המחאה נגד חוק הגיוס בירושלים | בהספד רווי אמונה ספד לו אביו: "כמה כולם אהבו אותך, כמה היה נעים בחברתך. כמה חיכינו לך לשבת חופשית, שיוסי יהיה בבית. הנשמה שלך תהיה איתנו יום יום שעה שעה" | הוא הוסיף ואמר כי "יוסי, יוסי שלנו, אתה עולה לפני כיסא הכבוד, אתה נמצא הכי קרוב שיש, תהיה מליץ יושר על עולם הישיבות" | הדברים המלאים (חדשות)
למרות שהמשטרה הצהירה כי הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, בעצרת המחאה נגד הגיוס, חשוד ברצח, במהלך הדיון בבית המשפט, נציג המשטרה הודיע כי הנהג חשוד רק בהריגה | השופטת גרעה בפרקליטו של הנהג שניסה להתגונן: "הוא ממש לא קורבן, מי שהיו מולו היו 220 ילדים, הוא לא ראה אותם?" (חדשות משטרה)
המונים בראשות רבנים וראשי ישיבות משתתפים בשעה זו בהלוויתו של הנער החרדי יוסף אייזנטל ז"ל, בן 14 בלבד, שנדרס למוות בידי אוטובוס במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' החדש | יוסף ז"ל, נלכד תחת גלגלי האוטובוס שפתח בנסיעה לעבר עשרות מפגינים ונגרר לאורך מאות מטרים - עד לעצירת האוטובוס, ומותו נקבע במקום | "בבלי" מעביר בשידור חי את מסע הלוויה בירושלים (חרדים)
המשטרה מייחסת עבירת רצח בנסיבות מחמירות לנהג האוטובוס החשוד בדריסת הנער יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14 במהלך העצרת נגד 'חוק הגיוס' בשכונת רוממה בירושלים | "בבלי" עושה סדר בהשתלשלות האירוע המטלטל - מההמון שהקיף את האוטובוס, הנסיעה לאחור של הנהג, החיוג למשטרה - ועד שפתח בנסיעה מהירה קדימה אל תוך ההמון תוך דריסת הנער החרדי (חדשות)
הלווית הבחור יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אמש למוות על ידי נהג אוטובוס במהלך ההפגנה נגד נוסח חוק הגיוס, תצא היום מבית המדרש 'אוהל תורה' בשכונת רמות הירושלמית | השר לביטחון לאומי בן גביר טוען: "כלל כיווני החקירה ביחס לאירוע נבדקים" |המשטרה מייחסת לנהג עבירת רצח ומבקשת להאריך את מעצרו | יו"ר ש"ס דרעי שוחח עם המפכ"ל ודרש: "לפעול בנחישות מלאה כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנהג הדורס" (ארץ)
בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)