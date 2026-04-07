האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הגיע אמש לביקור חג במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג בני היכלא, לרגל השמחה המשותפת בלידת הנכדה • במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח מרתק בסודות ימי הפסח ובתורת הנסתר • וגם, כל הפרטים על שמחות ה'קידושא רבא' שיחגגו בבני ברק ובירושלים • צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו "תורת חכם" בירושלים, ערך אמש המשפיע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בשעות המאוחרות של הלילה באווירת רעוא דרעווין ודבקות עילאית, כשקהל המשתתפים מאזין בצמא למאמרי הקודש בענייני כוונות היום וסוד האילן העליון, תוך שירת ניגוני דבקות וכיסופים שנמשכו שעות ארוכות (חסידים)