פיקוד המרכז האמריקני - סנטקום, פרסם תיעוד מתוך נושאת המטוסים לינקולן וכתבו: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע. הצוות על ספינת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן (CVN 72) גורם לשיגור ולחילוץ מטוסים להיראות שגרתיים - גם ביום וגם בלילה" | צפו (חדשות מלחמה)
בז'נבה שבשוויץ החל היום סבב השיחות השלישי בין ארצות הברית לאיראן - כאשר האיראנים כבר החלו לשגר איומים בתקשורת המקומית לגבי ההצעה החדשה. בינתיים, ארצות הברית שיגרה לישראל 11 מטוסי מסוג FF-22, שנחתו בבסיס עובדה - ונושאת המטוסים פורד שעגנה זמנית בכרתים החלה לעשות את דרכה בשעה האחרונה לכיוונה של ישראל | כל הפרטים (חדשות בעולם)
שלושת האישים הבכירים ג’ארד קושנר, סטיב ויטקוף ואדמירל בראד קופר סיירו בסופ"ש על נושאת המטוסים האמריקאית USS Abraham Lincoln | במהלך הביקור פגשו את צוות הספינה וצפו בפעילות האווירית, כחלק מהערכת מצב מול אתגרי הביטחון באזור (חדשות בעולם)