במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
מהחופה במאה שערים להיכל המפואר בגבעת זאב: הדרמה הלילית בחצר תולדות אברהם יצחק בשל מגבלות המלחמה • התנאי של הזמר אהרל'ה סמט והמחווה הנדירה של האדמו"ר מקרלין שאירח את אלפי החסידים ללא תשלום • צפו בתיעוד ענק משמחת נישואי נכדת האדמו"ר (חסידים)