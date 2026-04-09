עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
בטיש נעילת החג שערך האדמו"ר משבט הלוי בהיכל בית מדרשו, העלה בדבריו את זכרו הטהור של זקנו פוסק הדור, הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זי"ע בעל ה'שבט הלוי', שבמהלך ימי הפסח ציינו 11 שנים לעלייתו בסערה השמימה | במהלך השולחן הטהור הרחיב הרבי אודות הנהגותיו המרוממות של בעל ההילולא, תוך שהוא מציין את מסירותו המופלאה לכל קוץ וקוץ בהלכה ואת עבודת ה' היוקדת שאפיינה אותו עד לימיו האחרונים (חסידים)