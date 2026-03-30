הרב לירן ישי משמש כרבה של הרצליה פיתוח, תפקיד מרכזי בהנהגה הרבנית של אחד השכונות המרכזיות בעיר הרצליה. הרב מפעיל מגוון תחומי פעילות רבנית וקהילתית, לרבות הדרכה הלכתית, ליווי רוחני של תושבי השכונה, וקידום פעילות תורנית וחינוכית באזור. תפקידו כולל גם מעורבות בנושאים קהילתיים וחברתיים המשפיעים על חיי התושבים באזור הרצליה פיתוח.

פעילותו כוללת מתן שיעורי תורה, ייעוץ הלכתי לתושבים, ליווי אירועי מעגל החיים כגון חתונות ואבלות, וטיפול בשאלות כשרות ודת. הרב פועל לחיזוק הזהות היהודית בקרב תושבי השכונה ומקדם פעילויות המיועדות לכלל הציבור.

הרב ישי מעורב גם בנושאים חברתיים וקהילתיים הנוגעים לתושבי הרצליה פיתוח, ופועל לקידום ערכים של אחדות, צדק חברתי וסולידריות קהילתית. במסגרת תפקידו הרבני, הוא נותן דעתו על נושאים המשפיעים על איכות החיים בשכונה ומשתתף בדיונים ציבוריים הנוגעים לאופי השכונה ולצרכי התושבים.