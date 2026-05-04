הרב חיים פיינשטיין משמש כראש ישיבת עטרת שלמה, אחת הישיבות המרכזיות בעולם הליטאי בישראל. הוא נחשב למנהיג רוחני מוביל בקרב ציבור לומדי התורה, ומשמש גם כנשיא ישיבות נוספות כגון ישיבת אורחות דוד בראשון לציון. הרב פיינשטיין הוא בנו של הגאון רבי ירוחם פוברסקי, ראש ישיבת סלאנים, ונכדו של הרב ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'. הוא מתגורר בשכונת רמת אהרן בבני ברק.

בשנים האחרונות בולט הרב פיינשטיין בעמדותיו החד-משמעיות בנושאי גיוס לצבא ושמירה על אורח החיים החרדי. בביקורים שערך בישיבות שונות, כולל ביקור חיזוק בהיכל ישיבת אהל תורה ברמת שלמה, הוא הביע עמדות נחרצות נגד המסלולים החרדיים בצבא, תוך השוואתם ללכת לכנסייה. הוא הדגיש בפני מאות בחורים כי "הצד של לומדי התורה הוא הצד החזק של הקב"ה", ושיבח את המסירות לתורה כערך עליון.

ישיבת עטרת שלמה תחת הנהגתו מונה מאות תלמידים ונחשבת למוסד מרכזי בעולם הישיבות. הרב פיינשטיין מקפיד על שמירת אורח חיים צנוע ופשוט, כפי שניכר בתיעודים מהדלקת נרות חנוכה שערך בפשטות ובתום בחצר ביתו, ללא חנוכיית כסף מפוארת. גישה זו משקפת את דרכו החינוכית ואת הערכים שהוא מנחיל לתלמידיו.

במקרים של משבר או קושי לתלמידיו, הרב פיינשטיין מגלה מנהיגות אישית ומעורבות ישירה. כאשר אחד מתלמידי ישיבת עטרת שלמה נעצר, הגיע ראש הישיבה עצמו למול חומות כלא 10 יחד עם קרוב לאלף בחורי הישיבה, מסר שיעור תורה ודיבר על חומרת המעצר. אירוע זה הדגים את מחויבותו האישית לתלמידיו ואת תפיסתו כי לימוד תורה הוא ערך שאין להתפשר עליו.

הרב פיינשטיין פעיל גם בהקמת מוסדות תורה חדשים ובחיזוק הקיימים. בכינוס היסוד של ישיבת אורחות דוד בראשון לציון, שם הוא משמש כנשיא הישיבה, הצהיר על התגייסות אישית למען עתיד הבחורים המצוינים וקבלתם להיכלי הישיבות הגדולות. הוא שותף גם לפעילות ארגון דרשו, ונצפה מסייר במבחנים הגדולים של תכניות קניין הלכה וקניין ש"ס, תוך הבעת הערכה וברכה לעמלי התורה.

בימי אבל ומועדים, הרב פיינשטיין משמש כדמות מרכזית בטקסים ציבוריים. בליל תשעה באב נשא מאמר קינה מרגש בבית המדרש הגדול רמב"ם בבני ברק, בהשתתפות מאות מבני התורה ותלמידי חכמים. אירועים משפחתיים, כגון שמחת הווארט לנינתו שנערכה במעונו של הרב ברוך דב פוברסקי, מדגישים את הקשרים המשפחתיים ההדוקים בין משפחות הנהגת עולם הישיבות.

דרכו של הרב פיינשטיין משלבת מנהיגות רוחנית חזקה עם מעורבות אישית בחיי התלמידים, תוך שמירה על ערכי הצניעות והפשטות. הוא ממשיך להוביל את ישיבת עטרת שלמה ולהשפיע על דור שלם של לומדי תורה, תוך עמידה איתנה על עקרונות לימוד התורה והשקפת עולם תורנית מסורתית.