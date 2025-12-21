נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף הבוקר בשידור וידאו בהדלקת נר חנוכה יחד עם הקהילה היהודית באוסטרליה שהדליקה כבר הבוקר את הנר השמיני של חג החנוכה | הנשיא ביקש בהזדמנות זו לבקר במדינה שדם יהודי נשפך בה כמים (חדשות, בעולם)
בעיצומה של העדות בבית המשפט, ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הכל כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | בתיעוד בלעדי מהשיחה שהגיע לידי "בבלי" נראה הרב אולמן מחזק את נתניהו בצל המשפט המתנהל ומבקש ממנו לעמוד מול הלחצים של הנשיא טראמפ | צפו בשיחה (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הבוקר את עדותו בבית המשפט כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | הוא הביע את תנחומיו ותקף את מדיניותה הרופסת של ממשלת אוסטרליה במאבק באנטישמיות (מדיני)
הלווייתו של הרב אלי שלאנגר הי"ד, שליח חב"ד בבונדי שנרצח בידי המחבלים, נערכה תחת אבטחה משטרתית כבדה | ראש ממשלת ניו סאות' ווילס, פוליטיקאים ואנשי ציבור הצטרפו לקהילה היהודית באירוע קורע הלב | הרב הכריז: ביום ראשון הקרוב - הדלקת נר חנוכה במקום הפיגוע | "כל מה שאומר היום יהיה לשון המעטה ביחס למה שהיית עבור כולם, עבור משפחתך ועבורי באופן אישי. זה בלתי נתפס שנדבר עליך בזמן עבר. זה בלתי נתפס עבורי שאצטרך לומר משהו לקהל ולא אוכל לגשת אליו ולשאול: 'אלי, מה אתה חושב על האירוע הנורא הזה?'" (חדשות)
כוחות גדולים של המשטרה באוסטרליה פשטו על בית אחד המחבלים המעורבים בפיגוע | בישראל גוברות הערכות ולפיהן איראן אחראית למתקפת הטרור בסידני | לפחות 12 נרצחים באירוע המחריד, בהם שליח חב"ד, ועוד עשרות פצועים (בעולם)
העדויות שמצטברות על דמותו של הרב אלי שלאנגר הי"ד, משליחי חב"ד בסידני שבאוסטרליה שנרצח בפיגוע, חושפות אדם שנלחם נגד אנטישמיות בכל כוחו. רק בחודש שעבר שיגר מכתב לראש ממשלת אוסטרליה בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית ועליית האנטישמיות במדינה (בעולם, חרדים)
כלי התקשורת באוסטרליה מדווחים, על אירוע ירי גדול בחוף בונדיי בעיר סידני שבאוסטרליה - שם בזמן האחרון אירעו מספר מקרים אנטישמיים | בחב"ד דיווחו כי השליח הרב אלי שלאנגר הי"ד נרצח | היורים הגיעו לחוף, שם התקיימה מסיבת חנוכה עם קרוב לאלפיים משתתפים (חדשות)