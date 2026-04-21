הקור נשבר בהדרגה: עלייה בטמפרטורות בימים הקרובים | התחזית המלאה

(צילום: יונתן סינדל/Flash90)

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-20

באר שבע: 13-21

חיפה: 15-21

טבריה: 14-22

צפת: 10-15

אילת: 16-25

אולי גם יעניין אותך:

עוד במזג האויר:

לעוד כתבות
