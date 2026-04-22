מזג האוויר

התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות | בסופ"ש יהיה חם מהרגיל

היום, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. ייתכנו הגבלות ראות במישור החוף המרכזי והדרומי, ובצפון מערב הנגב עקב אד כבד/ערפל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 9-20
  • תל אביב - 13-20
  • חיפה - 14-20
  • צפת - 9-18
  • טבריה - 13-24
  • אשדוד - 12-21
  • באר שבע - 11-23
  • אילת - 17-27

מחר, יום חמישי, לרוב יהיה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה ברובן רגילות לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

בשבת קודש יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו לעלות, ויהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ.

