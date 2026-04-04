איך הופכים עם של אוכלי מן לעם של עובדי אדמה? • מה הקשר בין הפסוק האחרון בתורה לפסוק הראשון בנביא? • ואיך יהושע בן נון התמודד עם "הנעליים הגדולות בהיסטוריה"? • הרב נחמיה שטיינברגר בפרק השני של "פותחים תנ"ך" צולל אל ספר יהושע והמעבר הדרמטי מנס לטבע (עיון)
באמצעות סיפור מרגש על המשפיע רבי מענדל פוטרפס שעשה את השבת בסיביר הקפואה ללא שום מסגרת, מסביר המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון מה ההבדל בין יהדות חיה ליהדות טכנית ואיך להרגיש ולחוות את הקדושה גם כשהתפאורה החיצונית נעלמת (יהדות)
בעקבות התורה המזכירה את מכת הדם, נעסוק השבוע בהלכות דם בבשר, ובפרט בשאלה מה דין בשר שהתבשל כאשר הדם בתוכו | כדי לענות על שאלה זו, נעסוק גם בשאלות בהן עסקנו בעבר - איזה דם נאסר באכילה, החילוק בין דם שפרש מהבשר לדם הבלוע בתוכו, והאם דם שהתבשל אסור מהתורה או מדרבנן (פרשת שבוע)
בעקבות התורה המזכירה את רעיית הצאן של אחי יוסף, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר לרעות בקר וצאן בארץ ישראל | נראה ראשית את מקור הדין, מה טעם האיסור, והאם מחמת טעם האיסור והעובדה שכיום רעיית צאן אינה דבר נפוץ כבעבר, בזמן הזה רועי הצאן הבודדים יוכלו לרעות את צאנם, או שמותר לגדל את העיזים והכבשים בדיר שמור? (פרשת השבוע)
בעקבות חג החנוכה המופיע לרוב במהלך פרשת מקץ, נעסוק השבוע בדיני הדלקת נרות, ובשאלה מדוע נהגו להדליק חנוכיה בבית כנסת אם ממילא הציבור מדליק לאחר מכן בביתו, וכן כיצד ניתן לברך על הדלקה זו | כמו כן, נעסוק בשאלה האם מותר להדליק נר חנוכה ובברכה במסיבה משפחתית, שאלה שכפי שנראה תלויה במקצת בדין חנוכיה שבבית הכנסת (פרשת השבוע)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מבית הכנסת 'בראשית' בפתח תקווה • הנושא השבועי: "יהודי צריך להיות עשיר!" • צפו בשיעור בשידור חי (חרדים)
פרשת השבוע, שלח מסתיימת עם מצוות ציצית
| סגולות רבות ונפלאות נאמרו על מצווה נפלאה זו ששקולה כנגד כל המצוות כולם, מהסרת
הכעס והסרת עין הרע ועד לפרנסה טובה ולהיוושע
בפרי בטן | ישראל לסגולתו (יהדות
ואקטואליה)
פרשת השבוע,
שלח – אנו עוסקים במגוון מצוות, וביניהם מצוות הפרשת חלה | האם יש שיעור להפרשה בזמן שאין בית המקדש? והאם
על פי תורת הסוד יש שיעור, ואם כן, מה גודלו | המעשה באנשי צפת ששמרו על מנהג קדום מבלי לדעת למה ומדוע (יהדות, פרשת-השבוע)
בפרשת
השבוע,
בהעלותך,
אנו
מגלים את מעלת משה רבנו – הענווה שהיא
כתר לכל המידות האחרות |
כיצד
ענווה היא סגולה בדוקה לזיכרון הלימוד?
ומדוע
צריך לעשות תרגילים בענווה לפני שמוותרים
עליה?
(יהדות,
פרשת-השבוע)
במה
שונה יום 'אסרו חג שבועות' משאר ג’ רגלים
או ימים טובים אחרים?
| אלו
קרבנות הקריבו ביום שאחר שבועות, ומדוע
נקרא בשם ‘יום טבוח’?
| עד
מתי אין אומרים תחנון בחודש סיון לפי הרמ"א, ומה דעת המשנה-ברורה?
(יהדות
ואקטואליה)